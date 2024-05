Il turismo nelle zone interne tra innovazione e sostenibilità

Un cambio di passo per il turismo nel cuore della Sardegna con un progetto all'insegna dell'innovazione, della sostenibilità e con il coinvolgimento dei giovani, veri protagonisti della sopravvivenza delle zone interne. Il progetto Destination Inside Sardinia, un percorso turistico promosso dal Gal Barbagia, enti locali e Consorzi (tra cui il Consorzio universitario), propone sei eventi, incontri che prevedono sessioni di studio e analisi. Il primo domani pomeriggio alle 17.30 negli spazi della biblioteca comunale a Oliena, che vedrà come relatori Carlo Gallino, ingegnere elettronico e pioniere nell'utilizzo delle tecnologie digitali nel settore turistico e Giulia Eremita, professionista del marketing digitale nel turismo, artefice della localizzazione italiana di Trivago, nonché docente universitaria e giornalista.

Si proseguirà a Orani il 14 maggio, con un workshop di 6 ore articolato su due giornate (14 e 21 maggio), dedicato agli operatori del turismo. Interverrà la giornalista del gruppo Cairo Elsa Pascalis sul tema "Raccontare il territorio". Il 23 maggio, tappa a Orotelli dove alle 17 si svolgerà il seminario "Agricoltura e sviluppo territoriale. Gestire un'impresa agricola", curato del docente dell'Università di Cagliari Giuseppe Melis Giordano. Il 28 alle 15.30 a Mamoiada inizierà il workshop su Instagram, destinato agli operatori del turismo: "Abc di Instagram, le 12 cose da sapere per un profilo perfetto", a cura di Alessandra Polo digital strategist, consulente sulla comunicazione nei social media. Chiusura il 7 giugno a Orgosolo, con il seminario a partire dalle 15.30 "Il valore della comunicazione digitale nel turismo", a cura di Gianluigi Tiddia, esperto di comunicazione social e di digital marketing.

"Siamo un piccolo territorio con delle specificità culturali, paesaggistiche e identitarie che ci possono far diventare una vera destinazione turistica - spiega Paolo Puddu, presidente del Gal Barbagia - Con questo progetto vogliamo accompagnare le imprese a conoscere il mercato turistico, a confrontarsi con le dinamiche più innovative che oggi muovono la domanda, per arrivare a una offerta turistica integrata e a una visione condivisa di sviluppo turistico".



