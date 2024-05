Enrico Ruggeri ospite musicale al Porto Cervo Wine Festival

Sarà Enrico Ruggeri l'ospite musicale della cena di gala all'Hotel Cala di Volpe, organizzata sabato 11 maggio per la 13/a edizione del Porto Cervo Wine&Food Festival.

Nuova madrina dell'evento dedicato al mondo del vino e del cibo, invece, è Martina Colombari, protagonista del tradizionale taglio del nastro della rassegna che avverrà venerdì 10 maggio alle 14.30 al Cervo Conference Center di Porto Cervo. Michela Quattrociocche, l'attrice che avrebbe dovuto essere la madrina di quest'anno, ha dovuto rinunciare all'ultimo per impegni personali.

Oltre 80 gli espositori tra Wine e food presenti quest'anno all'evento organizzato da Marriott International, che gestisce per conto di Smeralda Holding gli hotel di lusso della Costa Smeralda. Il commercio internazionale e le esportazioni è il tema portante della rassegna che quest'anno avrà una novità: saranno presenti operatori del settore nautico, con l'obiettivo di far incontrare gli espositori con gli operatori della nautica coinvolti nella catena di approvvigionamento Wine & Food, così da massimizzare le opportunità anche in un settore, come quello della nautica, che ha registrato una considerevole crescita negli ultimi anni.

Rispetto alla passata edizione è cresciuta anche la presenza delle aziende di "spirits", un dato indicativo della tendenza di una parte del mercato che coinvolge un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo. Tutte le sere, al termine delle degustazioni al Cervo Conference Center, il festival si sposterà nella Piazzetta di Porto Cervo per gli eventi "fuori fiera": cocktail show, masterclass e degustazioni accompagneranno la quattro giorni della rassegna.

Sabato 11 e domenica 12 maggio le degustazioni vedranno la presenza di circa 60 espositori di vino e altri 20 di cibo al Cervo Conference Center.



