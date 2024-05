Correre in paradiso, Sardinia trail tra mare e montagna

Arrivano da Austria, Belgio, Francia, Italia, Polonia, Regno Unito, Slovacchia e Ucraina per "Correre in paradiso", il messaggio lanciato nel manifesto della edizione numero 11 del Sardinia Trail. Da domani a domenica si fatica e si suda tra mare, rocce, sentieri immersi nel verde e mare. Tre tappe fra Ogliastra e Gennargentu, con partenza dalla Marina di Tertenia e arrivo a Ulassai. Organizzato da Wild Track, la manifestazione ha il sostegno dell'assessorato regionale allo Sport, del Comune di Ulassai e si avvale, per i percorsi, della collaborazione dell'Agenzia regionale Forestas e degli altri centri toccati dalla corsa (Arzana, Cardedu, Desulo, Gairo, Osini eTertenia).

Cento chilometri e 4272 metri totali di dislivello, dalle calette ogliastrine alle cime del Gennargentu. Italiani a parte, la rappresentativa più numerosa, quest'anno, è quella francese con 6 atleti al via. Pettorale numero 2 per Giorgio Calcaterra, vincitore in Sardegna per due volte del Cagliari Urban Trail. Nome noto agli appassionati di cinema è invece quello di Marco Palvetti, classe 1988, che ha interpretato il campione Marco Pantani nel film "il caso Pantani - l'omicidio di un campione", oltre ad essere tra i protagonisti di diverse serie internazionali tra cui Unwanted e Gomorra.

Nella gara femminile parte favorita Ewa Majer, due volte vincitrice del Sardinia Trail (2019 e 2023) e seconda classificata nel 2022. Proveranno a insidiarla le francesi Marie-Line Hamon e Marion Le Moine, la britannica Amandine Chieux, l'ucraina Hanna Rassokha, le belghe Laurie Duchesne, Anne-Catherine Van den Heuve e Marina Hiernaux, l'austriaca Antonia Winkler, la slovacca Katarina Sulikova, la polacca Patrycja Mokrzycka (già al Sardinia Trail due anni fa) e le atlete di casa Manuela Musu, Federica Frongia, Tamara Loi e Barbara Pettinao. Domani il mare sarà il protagonista della prima tappa: 26,23 km e 1347 metri di dislivello dalla spiaggia Foxi di Tertenia a quella di Museddu nel territorio di Cardedu.

Una frazione selettiva, si sale anche in cima al Monte Ferru. La seconda tappa del Sardinia Trail 2023 è un grande classico: da Nuraghe Ruinas ad Arzana al passaggio a Punta La Marmora sino a una successiva discesa verso il complesso nuragico di Ruinas, uno dei più alti della Sardegna. I chilometri da affrontare sono 42, per 1652 metri di dislivello positivo. La terza e ultima tappa è un saliscendi di 32 km, con un dislivello totale di 1173 metri, con partenza e arrivo a Ulassai, in piazza Barigau. I passaggi più suggestivi: la grotta Su Marmuri, estesa per oltre 850 metri visibili con picchi di altezza di 70 metri alle pendici del Tacco di Ulassai, e il canyon di Gola Sa Tappara.



