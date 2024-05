Alghero, nuova vita per il 'Caval Marì', anche suite e ristobar

Fulcro della movida algherese fin dagli anni Cinquanta, lo storico locale notturno "Caval Marì" sul lungomare Dante, dopo dieci anni di abbandono avrà una nuova vita.

Il comune ha aggiudicato con bando pubblico la concessione per la valorizzazione dell'immobile alla Maxinna srls di Palau, che ristrutturerà i locali e li gestirà per 33 anni versando nelle casse comunali un canone annuo di 20 mila euro.

Il nuovo Caval Marì, il cui progetto di rinnovamento è stato presentato nella sala conferenze del Quarter, cambierà completamente aspetto e offerta, trasfomandosi in un vero attrattore turistico, con suite, ristorante, bar, spazi espositivi, terrazza all'aperto e punto di riferimento per attività culturali e sociali che coinvolgano l'intera città.

Il Caval Marì nei decenni ha cambiato più volte nome e gestione, e nel primo decennio del Duemila è stato utilizzato dal comune per incontri pubblici e attività culturali, prima di venire semidistrutto da un incendio, nel 2013.

I lavori di ristrutturazione e rinnovamento inizieranno appena saranno conclusi tutti i passi burocratici necessari per l'aggiudicazione definitiva e la firma del contratto di concessione, e dovrebbero andare avanti oltre un anno, seguendo un ambizioso progetto basato sulla sostenibilità ambientale.





