Rai: 2 giorni di sciopero per i dipendenti della sede Sardegna

Un mese di agitazione sindacale, dal 14 maggio al 14 giugno, e due giorni di sciopero già proclamati per il 10 e 11 giugno per tutti i dipendenti Rai della sede regionale per la Sardegna. Ne dà notizia l'ufficio stampa della tv pubblica. Durante il mese di agitazione il personale non giornalistico ha previsto il blocco delle prestazioni accessorie. "Di conseguenza, nel suddetto periodo, la normale programmazione potrebbe subire alcune modifiche", si precisa nel comunicato.



