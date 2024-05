Picchia e tenta di strangolare la compagna, arrestato a Dorgali

Un cittadino romeno di 53 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile della questura di Nuoro in una casa di campagna a Iloghe, nel comune di Dorgali: l'accusa è di maltrattamenti nei confronti della compagna e resistenza a pubblico ufficiale. E' stata la donna, 56 anni, anche lei romena, a chiedere aiuto con una telefonata al 113, dopo aver subito dal convivente minacce e percosse, culminate con un tentativo di strangolamento.

Quando gli agenti sono entrati in casa, sulla 56enne erano evidenti ecchimosi al collo. L'uomo, in evidente stato di alterazione, si è scagliato contro i poliziotti: da qui l'accusa di resistenza. La donna ha poi raccontato che le vessazioni e le violenze, sia verbali che fisiche, duravano da anni: solo dopo l'ultimo episodio ha avuto il coraggio di rivolgersi alla Polizia.



