Michelin premia con una 'chiave' due piccoli hotel sardi

Michelin inaugura una nuova guida, dopo quella celebre sui ristoranti. Stavolta a essere censiti e classificati con tre, due o una chiave, sono gli hotel di eccellenza. Fra le selezionate ci sono anche due strutture sarde, una al sud e una al nord: Casa Clàt, suite hotel a 5 stelle nel cuore di Cagliari, aperta un anno fa, con 9 stanze e Cascioni Eco retreat, un 5 stelle lusso affiliato a small luxury hotels of the world, nelle campagne di Arzachena, con 17 stanze.

Un riconoscimento alle strutture che si distinguono per un concetto di ospitalità unico, grande personalità, un'accoglienza perfetta e un livello di servizio molto elevato. "Casa Clàt - commentano Caterina e Claudio Murgia, i proprietari e amministratori di Niedditas, l'azienda di miticoltura di Arborea - ha regalato nuova vita ad un antico palazzo dell'800 trasformandolo in luogo accogliente sempre aperto alla città e ai suoi visitatori. Ricevere la Chiave Michelin è per noi una grande emozione, il riconoscimento va all'impegno di tutti i nostri collaboratori che con passione e professionalità sanno andare oltre le aspettative dell'ospite".

Cascioni Eco retreat è un hotel dedicato alla natura e al benessere con un vasto uliveto, orti e una riserva naturale. Per l'attenzione alla sostenibilità nel 2023 ha ottenuto la certificazione Ecolabel. E' attorniato da alcune perle e luoghi d' incanto come la baia di Cannigione, la Costa Smeralda, l'Arcipelago della Maddalena. "Questo riconoscimento premia l' intuizione dei proprietari Luca Filigheddu e Bonaria Serra e la loro visione di ospitalità, dove il lusso non è ciò che luccica ma far vivere un' esperienza di qualità all' insegna delle tradizioni, della bellezza e del rispetto del territorio gallurese - commenta Giovanni Serra, il general manager - inoltra ci dà la consapevolezza di avere imboccato la strada giusta".



