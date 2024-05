Incidente sul lavoro a Dorgali, elettricista ustionato al volto

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio a Dorgali. Un elettricista di 40 anni è rimasto ustionato al volto mentre stava montando delle apparecchiature elettriche all'interno degli stabilimenti della ditta per cui lavora, in via Veneto. L'uomo è stato prima stabilizzato dai medici del 118 e poi trasportato con l'elisoccorso del 118 al Centro grandi ustionati di Sassari: da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale dello Spresal per la verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA