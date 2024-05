Spostate a Cagliari 2 date del cartellone di Rocce Rosse Blues

Si spostano a Cagliari, al teatro Massimo, i concerti di Inti - Illimani e Giulio Wilson ed Elio e le Storie Tese, rispettivamente del 27 e 30 luglio alle 21,30.

Erano in programma, nel cartellone di Rocce Rosse Blues, allo Spazio Concerti Don Bosco in piazza dei Salesiani a Lanusei. Lo annuncia la direzione del Festival che spiega come "a seguito di sopraggiunti impedimenti logistici, si è reso necessario ricollocare i due eventi al fine di garantire la migliore esperienza possibile al pubblico e agli artisti coinvolti".





