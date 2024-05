Oltre 800 studenti per il concorso sulla sicurezza stradale

"Ragazzi fate che non arrivi mai a casa vostra una telefonata che annuncia un vostro incidente stradale, un incidente che noi operatori della sicurezza stradale non siamo riusciti a evitare". È l'appello lanciato dalla questora di Cagliari Rosanna Lavezzaro, nel corso dell'evento conclusivo del Concorso scolastico regionale "A Spasso in Sicurezza" ideato dal Compartimento Polizia Stradale per la Sardegna e condiviso con il ministero dell'Istruzione che ha visto la partecipazione di circa 800 studenti alla Fiera di Cagliari.

Erano presenti Anas Sardegna, Aci Automobile Club d'Italia, Fiab Cagliari, i rappresentati dell'Autodromo nazionale "Franco di Suni" di Mores e del Servizio emergenza sanitaria. Oltre all'intervento della questora, del comandante regionale della Polstrada, Giovanni Marziano - che ha fornito agli studenti delle pillole di sicurezza stradale - e del direttore nazionale della Polstrada Filiberto Mastrapasqua - che ha ricordato come gli incidenti stradali siano costantemente in aumento e che siano spesso causati dalla distrazione - particolarmente toccante è stato il contributo di Omar Zaher, il padre di Najibe, la 20enne vittima dell'incidente stradale del 10 settembre in viale Marconi in cui morirono altri tre ragazzi.

"La perdita di un figlio lascia un vuoto incolmabile - ha detto - un dolore atroce". Poi l'appello agli studenti: "Siate prudenti, controllate anche i vostri amici. Chi ha bevuto oppure ha sonno, non può guidare. In quel caso chiamate i vostri genitori, anche di notte, saranno felici di venirvi a prendere".

Particolarmente apprezzati gli stand dove i giovani hanno potuto ammirare mezzi di ultima generazione e storici della Polizia di Stato e della Polstrada, i veicoli storici e in dotazione dell'Anas, ma anche le Ferrari portate dall'Aci che ha anche messo a disposizione un simulatore. Molto seguita dagli studenti anche la simulazione di intervento e soccorso in caso di incidente.

Nel corso della cerimonia sono state premiate otto scuole primarie, secondarie e dell'infanzia di tutta la Sardegna.





