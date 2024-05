Idee innovative nel Gerrei, al via "Call For Ideas 2024"

Si chiama "Call For Ideas 2024" l'iniziativa che ha come obiettivo il rafforzamento dell'impegno verso il territorio del Gerrei, contraddistinto da un'elevata fragilità socioeconomica, al fine di implementare gesti concreti e sostenere giovani e iniziative imprenditoriali capaci di generare opportunità di lavoro, produrre indotto e contrastare lo spopolamento.

L'iniziativa è promossa da Lavoro Insieme Srl Impresa Sociale - Caritas per una economia etica, Fondazione Carlo Enrico Giulini Ets e Fluorsid S.p.A, con il supporto dell'associazione culturale Malik.

Il bando prevede la realizzazione di idee innovative che partano principalmente dal segmento giovanile (under 35) e che siano mirate alla creazione di nuove imprese a carattere innovativo o all'ampliamento di attività di realtà già costituite, con ricadute positive dimostrabili nel Gerrei.

I partecipanti potranno scegliere tra due sezioni: la prima mira a selezionare un massimo di 3 giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che risiedono nei Comuni del Gerrei (Armungia, Ballao, Escalaplano, Goni, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Sant'Andrea Frius, Silius, Villasalto), del Sarrabus (Burcei, Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu, Villasimius) o della Trexenta (Barrali, Gesico, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Ortacesus, Pimentel, Selegas, Senorbì, Siurgus Donigala, Suelli) e che hanno preso parte a un progetto finanziato dai programmi "Erasmus plus" o "Corpo Europeo di solidarietà".

Queste le attività che possono essere realizzate: creazione di video stories sulla valorizzazione del territorio del Gerrei (promozione turistica, rurale, imprenditoriale, enogastronomica etc.); produzione di elaborati concernenti lo studio e la progettazione di idee innovative realizzabili sempre nel Gerrei.

La seconda sezione è dedicata alle imprese non ancora costituite (o in fase di start up) e a quelle già costituite, le cui idee imprenditoriali abbiano sede legale e/o operativa o comunque ricadute reali e dimostrabili nei Comuni del Gerrei. Saranno premiate un massimo di 2 proposte progettuali riferite a idee imprenditoriali e rivolte alla progettazione, produzione, gestione e commercializzazione di prodotti e servizi ad elevato contenuto innovativo nei settori: agroalimentare, artigianato, turistico, artistico-culturale.



