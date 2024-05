Basket: Dinamo all'ultimo atto, domenica c'è Reggio Emilia

"Spero che nella testa di ognuno ci sia la voglia di riscattarsi e di finire bene la stagione davanti al nostro pubblico". Coach Nenad Markovic chiede alla Dinamo Banco di Sardegna un'uscita di scena in bello stile.

Domenica 5 maggio, alle 18.15, atterrerà sul parquet del Palaserradimigni di Sassari la Unahotels Reggio Emilia, per quella che rappresenta una riedizione della storica finale scudetto vinta dai biancoblu nel 2015, ma che quest'anno non avrà alcun valore per la classifica dei sardi.

Capitan Ousmane Diop e compagni scenderanno infatti in campo con la consapevolezza di non accedere ai playoff, fatto accaduto una sola volta da quando Sassari milita nella massima serie. A pesare sono state, oltre alla prima fase della stagione, le tre sconfitte di fila rimediate con Pesaro, Napoli e Varese, che hanno reso vana anche la vittoria di Scafati di domenica scorsa.

Markovic non recrimina, ma nelle sue parole c'è un po' di rimpianto. "Quando sono arrivato, nessuno pensava che potessimo arrivare quinti o sesti, sarebbe stato un sogno, ma visto quello che abbiamo fatto e cosa abbiamo sprecato con Pesaro e Varese, avremmo potuto giocarci il posto con Reggio Emilia che in questo momento è quinta", riflette il coach. "Capita anche alle migliori squadre, non possiamo tornare indietro, mi aspettavo delle partite diverse, è un peccato - afferma - rimaniamo in serie A, ma il rimpianto rimane".

Tanto vale pensare al futuro. "Abbiamo già iniziato a pensare a quale potrebbe essere il nostro roster della prossima stagione, un roster affamato, un roster che ha motivazioni e ambizioni, cercheremo di essere competitivi".



