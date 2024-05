GeNa Sassari, dal tribunale spiragli per i lavoratori

Si apre uno spiraglio per il futuro della Opera Gesù Nazareno di Sassari (GeNa), struttura che si occupa di riabilitazione sanitaria e socio-sanitaria per soggetti affetti da disabilità psichica.

Il Tribunale di Sassari ha dato esito positivo all'istanza presentata dalla società che gestisce la GeNa di via valle Gardona per lo sblocco del Durc nei confronti dell'Inps.

La notizia è stata al centro dell'assemblea dei dipendenti, convocata oggi dai rappresentanti del comparto Funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil. La decisione dei giudici potrebbe portare liquidità all'azienda, consentendole di saldare gli stipendi dei dipendenti. "Ma ora è necessario compiere ulteriori passaggi", è quel che rimarcano lavoratori e rappresentanti sindacali al termine dell'assemblea.

"Ci sono ancora elementi da definire, come l'adeguamento delle tariffe e l'ingresso di ulteriori pazienti nella struttura, passi per i quali occorre coinvolgere la politica regionale", dicono i sindacati, chiedendo un incontro ai rappresentanti politici del territorio in Consiglio regionale e nella giunta guidata da Alessandra Todde.

"Confidiamo nell'impegno di tutte le parti coinvolte per garantire la continuità delle attività aziendali - concludono - ne va del futuro della GeNa, dei suoi pazienti e dei dipendenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA