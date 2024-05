Calcio: Ranieri col Lecce cerca di recuperare Mina e Dossena

Cagliari alle prese con infortuni e influenza in vista della gara di domenica all'Unipol Domus contro il Lecce.

Ranieri, però, recupera Luvumbo dopo la giornata di squalifica scontata contro il Genoa. E spera di riavere al centro della difesa Mina. Sulla via del ritorno anche Dossena.

Anche se è difficile che il mister schieri contemporaneamente due giocatori reduci da infortunio: in preallarme Wieteska e Hatzidiakos.

Per il centrocampo settimana complicata con Makoumbou bloccato ieri da un attacco febbrile, ma oggi regolarmente in gruppo. Il tecnico spera di sistemarlo in mediana probabilmente accanto a Deiola.

Cerca di recuperare anche Oristanio, più difficile il ritorno di Viola, Jankto e Pavoletti. Per una partita così importante però Ranieri potrebbe chiedere a qualcuno di stringere i denti.

Nandez, utilizzato solo un tempo contro il Genoa, è pronto a ripartire dalla formazione iniziale. Attacco quasi a posto con Shomurodov, Lapadula e Luvumbo che lottano per due posti. E c'è anche Petagna che ormai non vede l'ora di scendere in campo.

Attesa e entusiasmo a Cagliari per una sfida considerata decisiva per la salvezza: alla Domus ormai è sold out.



