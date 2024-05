Calcio: Lecce; Ramadani e Pongracic in gruppo

Prosegue la preparazione del Lecce di Gotti in vista dell'impegno di domenica sul campo del Cagliari. I giallorossi sono stati impegnati nel pomeriggio in un test amichevole con la formazione Primavera sul manto erboso dell'Acaya. Burnete e Touba hanno svolto un lavoro personalizzato, mentre Pongračić e Ramadani si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo, e sono pienamente recuperati per la trasferta in terra sarda. Intanto sono andati letteralmente a ruba i circa 450 tagliandi del settore ospiti della "Unipol Domus". Domattina nuova seduta di allenamento sempre sul terreno dell'Acaya.



