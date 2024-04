Riparte da Nuoro la tournèe di Jacopo Cullin

Parte dalla Sardegna la tournèe 2024 di Jacopo Cullin con "E' inutile a dire!", che andrà in scena per la prima tappa il 2 maggio alle 21 al Teatro Eliseo di Nuoro.

Nel corso dello spettacolo, capace di registrare il sold out nei teatri dell'isola e nei due importanti palcoscenici nazionali dell'Ambra Jovinelli di Roma e del Teatro Manzoni di Milano, l'artista cagliaritano sarà affiancato dall'attore e rodata spalla Gabriele Cossu e dalle musiche del trio guidato da Matteo Gallus al violino: Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso.

Cullin replicherà a Nuoro anche venerdì 3, per poi fare tappa sabato 4 e domenica 5 maggio al Teatro Verdi di Sassari. Quindi varcherà il Tirreno, sabato 11 maggio quando è atteso al Teatro AncheCinema di Bari, per poi tornare a Cagliari giovedì 16 sul palco del Teatro Lirico, dove tornerà anche il 26 luglio.

Il 25 e 26 maggio "È inutile a dire!" approderà al Teatro Grazia Deledda di Paulatino e ritornerà nella penisola mercoledì 29 al Teatro Gioiello di Torino e giovedì 30 al Teatro Puccini di Firenze.

Lo spettacolo nasce nella seconda metà del 2018 dalla penna di Cullin, attore protagonista di numerose serie tv di Rai e Mediaset, apparso recentemente nel ruolo del brigadiere Ciappa nella commedia "Napoli milionaria!" su Rai 1, e coprotagonista nella terza stagione della serie tv "Le indagini di Lolita Lobosco" con Luisa Ranieri, sempre su Rai 1.

L'autore sardo esplora la sottile ironia e la raffinata comicità delle dinamiche relazionali del nostro tempo e attraverso tre dei suoi storici personaggi (Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi 'e Proccu) evidenzia problemi e fragilità dell'attuale società, dominata dalla precarietà delle relazioni e dalla costante crisi esistenziale dell'essere umano.



