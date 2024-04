Rapper Macklemore star del Red Valley Festival all'Olbia Arena

Sarà Macklemore l'artista internazionale e ultimo grande big della lineup del Red Valley festival, evento di punta dell'estate in musica in programma a Olbia dal 14 al 17 agosto 2024, unico nel suo genere in Italia in cui per 4 giorni si alternano sul palco dell'Olbia Arena decine di cantanti con sonorità che spaziano dall'urban al pop fino all'elettronica e alla dance.

Con un'affluenza di oltre 70mila persone nel 2022 e oltre 105mila nel 2023, il Red Valley ha annunciato oggi il super ospite del festival. Rapper e cantautore statunitense di origini irlandesi, vincitore di quattro Grammy Awards, tre MTV video, due MTV europei e due American Music Award, Macklemore si esibirà il 14 agosto. Ha raggiunto il successo internazionale come membro del duo formato con Ryan Lewis. Dopo la pausa del duo nel 2017, pubblica l'album solista Gemini, esordendo alla seconda posizione della classifica statunitense e prima canadese, sostenuto dai singoli Glorious e Good Old Days, in collaborazione con Kesha. Nel corso della carriera ha inoltre collaborato nella hit numero uno nella classifica britannica These Days, assieme a Rudimental e Jess Glynne.

Ancora da svelare i nomi di due dj di fama nazionale e internazionale che chiuderanno la lineup e saranno annunciati nei prossimi giorni. Ricco il programma del festival con artisti italiani e stranieri: si parte mercoledì 14 agosto con Charlotte de Witte, Ghali, Drillionaire, Gemitaiz, Kid Yugi, Tony Effe, Axell, Digital Astro, Sadturs & Kid. L'indomani sul palco dell'Olbia Arena saliranno Gazzelle, Max Pezzali, Tommaso Paradiso, Ariete e Il Pagante.

Venerdì 16 sarà il turno di Geolier, Sfera Ebbasta, Il Tre, Shablo, Tony Boy. Gran finale il sabato 17 con Annalisa, Club Dogo, Coez e Frah Quintale, Irama, Salmo e Noyz, Diss Gacha, Fast Animals and Slow kids.



