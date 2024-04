Nei cinema la marcia per lo sviluppo del Sulcis Iglesiente

Peter Marcias porta sul grande schermo un momento cruciale della lotta del movimento operaio sardo: la marcia per lo sviluppo economico e dell'occupazione del Sulcis Iglesiente del 1992.Sarà presentato in anteprima regionale il 2 maggio alle 18 al Cine-Teatro Centrale di Carbonia il documentario "Uomini in Marcia". Saranno presenti il regista Peter Marcias e alcuni dei protagonisti. L'appuntamento, a ingresso libero e gratuito, fa parte della rassegna "Primavera in Sala" ed è promosso dal Csc Carbonia della Società Umanitaria con il patrocinio del Comune di Carbonia e in collaborazione con l'associazione Amici della Miniera e la Sezione di Storia Locale.

Il film, presentato in anteprima mondiale lo scorso ottobre alla "Festa del Cinema" di Roma, sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane da Notorius Pictures a partire dal 1 giugno. È frutto del lavoro di ricerca sulla memoria storica che porta avanti il Csc Carbonia della Società Umanitaria.

"Attraverso interviste, riflessioni, immagini di repertorio, Marcias volge lo sguardo sul recente passato, per dar voce a quanti hanno combattuto e difeso un diritto, vitale e fondamentale, oggi sempre più negato e svilito nel suo significato etico: quello al lavoro e alla sua dignità", commenta Paolo Serra, direttore della Società Umanitaria.

A far da filo conduttore è la voce narrante di Gianni Loy, professore di diritto del lavoro all'Università di Cagliari dal 1975 al 2014, scrittore e poeta. Ripercorre i momenti più significativi legati alle battaglie dei lavoratori del Sulcis-Iglesiente dai primi del '900 ai giorni nostri. Alla sua voce si intrecciano le testimonianze del regista Ken Loach, Peppino La Rosa, Giampaolo Puddu, Bruno Saba, Antonello Cabras, Antonello Pirotto, Salvatore Cherchi. "La serata sarà anche l'occasione per rendere omaggio a una figura importantissima del cinema internazionale, il regista francese Laurent Cantet, recentemente scomparso, tra i protagonisti del film", aggiunge Moreno Pilloni, direttore del Csc Carbonia.



