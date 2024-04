Musei, itinerari tra cultura e natura per il primo maggio

Mostre, iniziative, con aperture straordinarie. I musei della Direzione regionale della Sardegna si preparano a accogliere visitatori e turisti in occasione dell'1 maggio.

A Cagliari si potrà visitare la Basilica di San Saturnino, uno dei simboli del capoluogo e la più antica chiesa dedicata al Santo patrono della città, che sorge nell'area della necropoli cristiana ed è considerata uno dei principali monumenti paleocristiani nel Mediterraneo.

A Sassari la tappa è al Museo "G.A. Sanna", col Padiglione Castoldi recentemente riaperto al pubblico con una nuova veste.

All'ingresso, una bellissima scultura romana rinvenuta a Porto Torres accoglie i visitatori. Le collezioni Sanna, Bertolio, Reksten e Dessì raccontano la storia dell'Isola e dei loro donatori. In particolare, si potrà conoscere la figura di Giovanni Antonio Sanna, in una sala del nuovo allestimento a lui dedicata e alla storia delle sue collezioni.

Un itinerario culturale nella città è occasione per conoscere le collezioni della Pinacoteca nazionale. Si potranno ammirare un'opera di Ausonio Tanda "Pescatore che riammaglia le reti" sul tema del duro lavoro e della lotta quotidiana con il mare ma anche le opere di Giuseppe Biasi, nella nuova sala inaugurata da pochi giorni al secondo piano, quasi totalmente dedicata proprio ai suoi disegni, appartenenti alla Collezione della Regione Sardegna.

L'itinerario prosegue in direzione Caprera al Compendio Garibaldino per scoprire dettagli della vita dell'eroe dei due mondi ma anche le sue avventure e i suoi viaggi per i mari del mondo. Come anche in una teca della sala cimeli, i quattro timbri da campo utilizzati da Garibaldi durante le attività militari. Le sue imprese militari vengono raccontate anche attraverso gli oggetti personali da lui utilizzati. Dopo pochi chilometri, poi, si arriva al Memoriale Giuseppe Garibaldi, nella fortezza sabauda che ospita il Museo. Una giornata tra cultura e natura con il panorama sul golfo di La Maddalena e fino alla Corsica che si svela alla vista dalle terrazze.





