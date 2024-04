Lagune aperte a Tortolì tra cibo, artigianato e musica

Prelibatezze di mare e di terra da consumare nello scenario ambientale di pregio tra il mare e la laguna, ma anche esposizioni di artigianato artistico, viaggi in battello, camminate all'aria aperta e ottima musica. L'1 maggio torna "Lagune aperte 2024" a Tortolì, giunta alla quinta edizione, una giornata che si svolgerà nella sede della Cooperativa dei pescatori in località San Giovanni, a cura degli stessi soci. Sarà una celebrazione della cultura e delle tradizioni locali, con un focus speciale su musica a cura degli artisti locali.

Tante le specialità gastronomiche offerte dalla Coop .

Pescatori: dal pesce grigliato, alla pasta alle vongole alle ostriche, ma anche panini con carne e purpuzza, piadine, maialetto e arrosticini, il tutto innaffiato da birre artigianali e vini locali. Lo spettacolo lagunare sarà impreziosito dalle esposizioni degli artigiani con le loro creazioni tessili o in legno, gioielli in argilla, ceramiche, cesti in canna, prodotti in sughero e coltelli fatti a mano. I visitatori potranno partecipare ai percorsi didattici navigando nella laguna grazie al battello attrezzato della Cooperativa e ammirare la flora e la fauna locale oltre agli impianti di allevamento delle ostriche ogliastrine, cosiddette "fabrizie".

In mattinata sono previste anche visite guidate a piedi e sarà presente il trenino per agevolare gli spostamenti dai parcheggi alla laguna.

"Un servizio che vuole essere anche un elemento di inclusione, utile per le persone con difficoltà deambulatorie, in modo che tutti possano partecipare, divertirsi e passare una splendida giornata all'aria aperta con buon cibo e buona compagnia - spiega Luca Cacciatori presidente della Coop Pescatori di Tortolì - L'edizione 2023 è stata un successo di pubblico e grazie alle novità di questa nuova edizione ci aspettiamo un ulteriore incremento delle presenze".

La Cooperativa con i suoi 40 soci, è da sempre attenta all'educazione ambientale e lancia per l'occasione il motto "plastica zero, salviamo i nostri mari" sensibilizzando gli ospiti con l'iniziativa "my green glass": tutti coloro i quali si porteranno il bicchiere da casa riceveranno un simpatico gadget eco friendly. "Sarà una splendida giornata di festa con un occhio di riguardo verso il nostro pianeta e il nostro mare - aggiunge Donatella Contu vicepresidente della Cooperativa - L'iniziativa 'my green glass' è un modo per promuovere la coscienza civica e ambientale, facendo partecipare in modo attivo tutti i nostri ospiti. Il nostro mare ha bisogno di noi anche quando facciamo festa, dobbiamo rispettarlo, divertendoci".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA