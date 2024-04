Comunali Sassari, 'Mariotti prenda le distanze da Vannacci'

"Il candidato sindaco Gavino Mariotti si dichiari pubblicamente antifascista ed escluda la Lega dalla coalizione". Lo chiede il leader e candidato sindaco di Generazione Sassari, Manuel Pirino. "La candidatura alle prossime europee di Roberto Vannacci, noto per le gravissime dichiarazioni omofobe e discriminatorie per cui il ministro Crosetto ha avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare, ci preoccupa", dichiara Pirino "Per onestà e coerenza intellettuale nei confronti di chi spera in una Europa e in una Sassari democratica e sana, si auspica che Mariotti prenda le distanze", insiste. "Come rettore della più antica università sarda, Mariotti ha il dovere civico e morale di garantire ai cittadini e agli studenti - conclude - che il fascismo fu una dittatura feroce, un periodo buio e orrendo della storia d'Italia".



