Tim: a Sanluri arriva la banda ultra larga per 1.200 palazzine

Partono a Sanluri gli interventi di cablaggio del gruppo Tim nell'ambito del Piano Italia 1 Giga per portare connessioni ultrabroadband in circa 1.200 nuovi civici. L'iniziativa rientra nella strategia nazionale per la banda ultra larga ed è finanziata per il 70% attraverso i fondi del Pnrr e per il restante 30% da investimenti del gruppo.

Tim, sempre attraverso FiberCop, sta realizzando a Sanluri un piano di cablaggio con un investimento interamente realizzato dal gruppo che, insieme al Comune, porterà la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti a internet fino a 10 gigabit/s. La città sarda, infatti, è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, che ha l'obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home).

Gli interventi per la realizzazione della nuova rete sono già in fase molto avanzata in diverse zone della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l'obiettivo di collegare circa 2.100 unità immobiliari alla conclusione del piano. "Siamo sempre pronti ad ascoltare e accogliere proposte di innovazione anche a costo di qualche sacrificio iniziale - sottolinea il sindaco Alberto Urpi -. Ringrazio i miei concittadini per aver sopportato questo grande cantiere che ha coinvolto tutta Sanluri, ora però la nostra cittadina avrà una marcia in più nell'innovazione digitale grazie alla fibra".

Per Francesco Castia, responsabile Field operations line Sardegna di Tim, "gli interventi previsti a Sanluri dal Piano Italia 1 Giga rappresentano un'importante tappa del processo di digitalizzazione di questo territorio. Oltre alla copertura FTTH andremo ad incrementare la capacità di alcune stazioni radio base per potenziare la copertura 5G nel Comune. Il cablaggio in fibra ottica consente di avere una infrastruttura di Tlc moderna che consente ai cittadini e alle aziende di usufruire di una connessione estremamente veloce e sicura e di accedere sempre più a servizi innovativi in grado di contribuire allo sviluppo dell'economia locale e alla sempre maggiore efficienza dei servizi urbani in tutte le aree del Comune".



