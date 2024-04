A Quartu murale di Manu Invisible con gli studenti delle medie

Un'opera di Manu Invisible alle scuole medie Rosas di Flumini, in via Is Pardinas a Quartu. È stata inaugurata oggi nell'ambito del programma 'Scolora la città', finanziato Comune per i "progetti di coesione sociale".

Alla realizzazione del lavoro, intitolato 'Prospettive', hanno collaborato anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo n. 6, plesso Bellavista. Positività e apertura verso nuovi orizzonti: un messaggio di speranza e motivazione per il futuro, nonostante le sfide adolescenziali, le 'burrasche', che spesso i ragazzi sono chiamati ad affrontare.

È questo il messaggio lanciato dal murale di Manu Invisible.

L'intervento 'Scolora la città', promosso dalla Casa delle Stelle - Fondazione Domus De Luna, intende promuovere la socialità e valorizzare l'arte urbana come strumento di crescita e sviluppo comunitario. "Attraverso i progetti di Coesione Sociale, l'amministrazione lavora per il massimo coinvolgimento dei cittadini, in questo caso ragazzi, giovani delle scuole medie - spiega l'assessore ai Servizi sociali e Politiche giovanili Marco Camboni -. Creiamo le condizioni perché diventino protagonisti, attraverso vari strumenti, compresa l'arte".



