L'auto di una donna di origine senegalese è stata data alle fiamme la scorsa notte a Siniscola. La vettura era parcheggiata in via Sassari e le fiamme si sono propagate anche a un Fiat ducato in sosta lì vicino. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, intervenuti dopo la chiamata arrivata intorno alle 2. Sull'incendio doloso stanno svolgendo accertamenti gli agenti del commissariato.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA