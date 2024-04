Vela: il Poetto ospita i campionati europei Nacra 15

Appuntamento internazionale con la grande vela agonistica al Windsurfing Club Cagliari, da venerdì 26 aprile a venerdì 3 maggio con i campionati europei Nacra 15. Organizzata per la prima volta a Cagliari, con la partecipazione della Federazione Italiana Vela (FIV) e della International Nacra 15 Class Association, la regata prevede un'affluenza importante da tutta Europa ma anche da America, Tahiti e Australia con 67 imbarcazioni sulla linea di partenza.

Il Nacra 15, catamarano semi-foiling dotato di due derive curve che permettono il sollevamento dall'acqua, propedeutico al passaggio al fratello maggiore Nacra 17, classe della vela olimpica, è sempre più gettonato per la grande versatilità e performance. È anche la classe con cui si disputano i Campionati mondiali giovanili Isaf, il cui schema prevede un equipaggio misto under 19, e i Giochi Olimpici della Gioventù.

Imponente e competitiva la flotta italiana presente a Cagliari, con ben 20 barche, di cui 8 equipaggi dello Wcc tra cui Alessandro Vargiu con a prua Grace Fedeli, Leonardo Vascellari con Eleonora Bandel, esperti di vento leggero e Gabriele Usai con Noa Lisci, amanti invece del vento più sostenuto. Tra gli atleti Ycc si evidenziano gli equipaggi Sirena-Dessì e Ghiani-Zonca. Dal resto della penisola, partecipano tra gli altri i campioni italiani in carica Enrica Morelli con Stefano Troiano (Svagamente di Pescara) e la numerosa flotta romana dei Nacra 15.

A Cagliari ci saranno inoltre i campioni mondiali Isaf Youth World Sailing 2023, disputato a dicembre in Brasile, Daniel and Nora Garcia de La Casa (Spagna); i belgi Mateo Leclercq e Mathieu Pinsart, argento agli europei a Knokke lo scorso anno, e i francesi Côme Rouseré e Hugues Vandermersch, terzo posto agli europei 2023.

Molto numerosa e altamente competitiva la flotta francese, con ben 19 imbarcazioni. Ottima affluenza dall'Ungheria, con 9 equipaggi, e ancora da Spagna, Germania, Polonia, Belgio, Svizzera, UK.

La prima prova, dopo le giornate dedicate a iscrizioni, stazze e practice race, è per lunedì 29 alle 13. Saranno 5 giorni di regate, per un massimo di 18 prove, fino a venerdì 3 maggio, quando i nuovi campioni europei saranno insigniti dei titoli.

"Siamo molto felici che il Wcc ospiti questo importante campionato così entusiasmante e competitivo - dichiara il presidente del Wcc Roberto Festa -L'investimento che facciamo sui giovani è sempre altissimo, e anche questa volta mettiamo in campo tutte le nostre migliori energie perché siamo convinti che lo sport e in particolare la vela e il mare abbiano un valore aggiunto ineguagliabile"



