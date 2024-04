Ubriaco imbocca contromano la statale 131, patente ritirata

Ubriaco viaggiava contromano sulla statale 131, nel territorio di Oristano, con un furgone bianco. Dopo numerose segnalazioni di automobilisti che hanno chiamato il 112, l'autista, un uomo di 34 anni, è stato fermato dagli agenti del distaccamento di Polizia stradale di Laconi e sottoposto all'alcol test.

Gli agenti hanno così rilevato un tasso alcolemico due volte superiore al limite massimo consentito. La pattuglia ha proceduto all'immediato ritiro della patente di guida del 34enne. L'uomo era recidivo: nel 2019 la patente gli era stata sospesa per quattro mesi per guida in stato di ebbrezza.



