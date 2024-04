Si rompe una condotta a Cagliari, al lavoro tecnici di Abbanoa

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro a Cagliari per eseguire un intervento urgente di manutenzione sulla condotta di via Is Maglias dove è stata individuata una perdita idrica all'altezza della camera di manovra con via dei Punici.

I tecnici del gestore sono intervenuti procedendo con le operazioni di rete che consentono di garantire l'erogazione tramite le condotte secondarie e restringere la zona interessata da eventuali cali di pressione e temporanee interruzioni che potrebbero riguardare, fino al termine dei lavori, soprattutto le utenze della zona a quote più elevate o i piani più alti dei condomini.



