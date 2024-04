Salta il concerto del Primo maggio nel parco Noce a Olbia

"Siamo dispiaciuti e consapevoli che Olbia quest'anno perderà un'occasione di cultura e di socialità". Lo si legge da una nota stampa diffusa oggi su Facebook dall'associazione Eventi Frizzanti che da anni si occupa di organizzare la festa del Primo Maggio in città.

Nessuna giornata celebrativa all'interno del parco Fausto Noce, niente concertone che dal primo pomeriggio animava il palco allestito sullo spazio verde del parco urbano olbiese.

Stando a quanto si legge nella nota, l'amministrazione comunale guidata da Settimo Nizzi sembrerebbe che alla base del no secco dato all'associazione Eventi Frizzanti, ci siano questioni legate alla sicurezza dentro l'area verde e alla presenza di lavori di un cantiere.

"Noi siamo pronti a trovare nuovi spazi, ma non possiamo farlo da soli e crediamo che un'amministrazione lungimirante, che ha a cuore la città e i propri giovani, debba affiancare tutte quelle associazioni che con grande sforzo creano un evento per il territorio - scrivono gli organizzatori - Il sindaco e la sua giunta avrebbero potuto concedere il parco quest'anno e lavorare fin da subito per dotare la città di uno spazio consono. Ma non c'è stata questa volontà, anzi. Alle nostre richieste mandate via Pec non ci sono state risposte, a dimostrazione del loro totale disinteresse".

"Per il Primo Maggio olbiese non è semplice trovare un'alternativa - continua la nota stampa - perché la natura della nostra manifestazione appartiene al parco, luogo ideale per manifestazioni di questo tipo, dove si necessita di condizioni di sicurezza, logistica, illuminazione. Tant'è che anche altre manifestazioni che richiamano centinaia di persone hanno giustamente sede al Parco, vedi la festa del Patrono, con il concerto e le giostre, che invece ci saranno".

Dalla sua nascita il Primo Maggio di Olbia ha ospitato sul palco grandi artisti nazionali, dato spazio a musicisti sardi emergenti che hanno avuto la possibilità di suonare su un palco importante, promosso le attività delle associazioni che si occupano di sociale e portato sotto il palco più di diecimila persone che hanno partecipato entusiaste dalle attività della mattina fino al concerto serale. "Non è solo una giornata meravigliosa di festa, ma una giornata di riflessione e di scambio, di crescita collettiva, a cui noi non avremmo mai voluto rinunciare", chiude le nota di Eventi Frizzanti.



