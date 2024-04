Nuove modalità di ritiro farmaci al Policlinico di Monserrato

Cambiano le modalità e gli orari per il ritiro e la prenotazione dei farmaci nella Farmacia del Policlinico Duilio Casula. La prenotazione potrà essere fatta chiamando il numero 0704677974, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18. Il nuovo sistema sarà attivo a partire da venerdì 26 aprile.

Il ritiro dei farmaci, dal 2 maggio, sarà il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e il martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 17.30.

Per i cittadini che si presenteranno senza prenotazione, verrà garantita la consegna dei farmaci, ma dovranno attendere in fila la fine della distribuzione agli utenti prenotati.

Ai pazienti in dimissione ospedaliera o visita specialistica, previo accordo tra medico prescrittore e il farmacista, verrà garantita la distribuzione diretta dei farmaci.



