Fondazione di Sardegna: ok a bilancio 2023, 56milioni di ricavi

La Fondazione di Sardegna ha approvato il bilancio 2023 che ha evidenziato proventi finanziari totali pari a 56,1 milioni a fronte di un totale dell'attivo patrimoniale di 1.117 milioni di euro, che segnano un risultato tra i migliori conseguiti negli ultimi anni. "Un anno in chiaroscuro per lo scenario economico e finanziario internazionale".

Le risorse disponibili hanno permesso, nel 2023, di destinare un importo complessivo di 29 milioni di euro ai fondi per le attività di erogazione a favore del territorio regionale con cui sono stati finanziati 1.415 progetti. "Questi dati confermano il trend di crescita patrimoniale e aumento della capacità erogativa, in linea con i Documenti di programmazione", si legge in una nota della Fondazione che parla di "una strategia di investimento orientata al lungo periodo, con l'obiettivo di proteggere il patrimonio e di raggiungere gli obiettivi reddituali programmati". Inoltre, la Fondazione "ha proseguito con il programma di integrazione nel proprio portafoglio finanziario di investimenti basati sui criteri di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale, al fine di armonizzare gli obiettivi finanziari con quelli filantropici".

Il Comitato di Indirizzo ha poi proceduto, su proposta del presidente, alla nomina del nuovo collegio sindacale che resterà in carica per 3 anni ed è composto Michele Caria (presidente), Ugo Venanzio Gaspari, e Roberta Asuni e dai sindaci supplenti Giovanni Lai e Alessia Guerzoni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA