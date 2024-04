Europee: Tajani, Riformatori sardi con FI, Cossa candidato

"Ho annunciato che avremmo puntato ad allargare il consenso dell'area che fa riferimento ai nostri valori. Oggi c'è un'altra tappa fondamentale di questo percorso verso le elezioni europee e verso una squadra che si raccolga intorno ai nostri valori.

Gli amici sardi che sottoscrivono questo accordo rappresentano un movimento identitario e una battaglia che noi condividiamo.

Ci troviamo in perfetta sintonia. Faremo tutto ciò che possiamo affinché il tema insularità sia portato all'ordine del giorno e possa portare risultati alla Sardegna e a tutti i cittadini delle isole italiane". Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani in occasione della conferenza stampa nella sede del partito a Roma che ufficializza l'accordo per le elezioni europee con i Riformatori sardi. Presenti il segretario regionale di FI Sardegna, Pietro Pittalis, e alcuni rappresentanti dei Riformatori sardi. "Vogliamo, anche dopo l'accordo per le elezioni, - ha aggiunto Tajani - continuare a lavorare insieme. Da oggi costruiamo un progetto comune. La presenza si manifesterà con una candidatura di peso e di prestigio nelle nostre liste". Il candidato che entra nella lista di Forza Italia per la circoscrizione Isole è Michele Cossa.



