I passaporti anche alle Poste, 8 uffici pronti nel sud Sardegna

Via alla richiesta e al rinnovo dei passaporti negli uffici postali dei comuni del sud Sardegna inclusi nel progetto Polis di Poste Italiane. Il nuovo servizio è stato presentato oggi a Dolianova ed è già operativo negli uffici di Ussana, Villa San Pietro, Arbus, Narcao, Vallermosa, Musei, Gesturi.

I cittadini residenti o domiciliati nei comuni Polis potranno aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente nell'ufficio postale, senza andare in questura. Con la possibilità di ricevere il documento a domicilio. Basterà consegnare all'operatore un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie (di cui una precedentemente legalizzata), una marca da bollo da 73,50 euro, in contrassegno telematico e pagare il bollettino di 42,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento.

Grazie alla piattaforma tecnologica di Poste Italiane, sarà l'operatore di sportello a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all'ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

"La possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto in ufficio postale - ha dichiarato Gabriele Lanzidei, responsabile provinciale della Filiale di Cagliari di Poste Italiane - va incontro alle reali esigenze dei cittadini, consentendo loro al contempo di risparmiare tempo e di limitare gli spostamenti da e verso la città, per ottenere il documento. Tra l'altro, la maggioranza degli uffici postali prevede l'apertura anche al sabato mattina e questo rappresenta un ulteriore vantaggio per tutti coloro che nel corso della settimana hanno impegni lavorativi".



