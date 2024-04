Giunta Todde, stop nuovi ospedali e nolo elitanker contro roghi

Si terrà questa mattina alle 12 la nuova riunione della giunta regionale convocata dalla presidente Alessandra Todde. L'incontro si svolgerà nella sala giunta del palazzo di Via Roma mentre saranno in corso i lavori del Consiglio regionale, programmati per le 10,30 della seconda seduta dell'Aula che dovrà eleggere l'ufficio di presidenza. Da quanto si apprende in apertura dei lavori non si terrà il previsto discorso di insediamento del presidente Piero Comandini, rimandato a una seduta successiva.

All'ordine del giorno della riunione dell'esecutivo ci sono 69 provvedimenti in capo alla presidenza, di cui 67 di resistenza in giudizio in altrettanti ricorsi presentati contro l'amministrazione tra Tar, Consiglio di Stato e tribunali civili. Altri 8 provvedimenti sono in capo all'assessorato della Sanità guidato da Armando Bartolazzi, tra cui quello che annullamento la delibera della Giunta Solinas a pochi giorni dalle elezioni per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri, e due in capo all'assessorato della Difesa dell'Ambiente guidato da Rosanna Laconi, tra cui il noleggio di un nuovo Elitanker, modello S-64 Air Crane con allestimento AIB, per la lotta agli incendi boschivi.



