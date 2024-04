Con i ponti di primavera metà hotel aperti, stagione al via

Stagione turistica al via in Sardegna con le prime prove tecniche di estate. Per i ponti dal 25 aprile all'1 maggio apre il 50 per cento degli hotel. Porte spalancate a metà per accogliere la prima ondata, soprattutto dall'estero. Ma non è una mezza delusione. "Per noi si tratta di dati assolutamente positivi - spiega all'ANSA il presidente regionale di Federalberghi Paolo Manca - La svolta è arrivata dopo l'avvio per gli aeroporti della summer season: nel nord Sardegna ad esempio, tra Gallura e Alghero, sarà una presenza quasi esclusivamente straniera. Molti i gruppi organizzati in arrivo a fine mese con tour soprattutto archeologici, ma anche in qualche modo con visite legate ad attività come trekking, escursioni eccetera".

L'occasione per farsi un'idea della storia e delle tradizioni dell'Isola è la festa di Sant'Efisio dell'1 maggio a Cagliari. E poi c'è anche lo sport internazionale: sempre a Cagliari con il Sardegna Open di tennis dal 29 aprile al 5 maggio. Complessivamente sono previsti tra gli 80 e i 100mila turisti per questa prima vera e propria prova d'estate in Sardegna. Turisti concentrati soprattutto nelle aree a forte tradizione e vocazione vacanziera: molto nord Sardegna, ma per il sud anche Pula e Villasimius. Bene anche l'Ogliastra. "Attenzione anche al last minute legato soprattutto al reperimento del volo giusto e delle condizioni meteo favorevoli", sottolinea il numero uno degli albergatori sardi. Non sono quindi escluse sorprese dell'ultim'ora. Intanto continuano ad andare a gonfie vele le prenotazioni in vista della prossima estate con una crescita del 15 per cento: ci sono le premesse per un'estate boom.

Alghero meta preferita soprattutto da inglesi e irlandesi: a disposizione i voli diretti da Londra, Cork e Dublino. Quarantotto i collegamenti internazionali, da Siviglia a Budapest, previsti dalla stagione estiva dell'aeroporto di Cagliari. Molta Germania in Gallura con i diretti all'aeroporto Costa Smeralda da Berlino, Amburgo, Colonia, Dusseldorf, Stoccarda, Francoforte e Monaco. Turismo anche dal mare con le crociere. E in questo settore la capitale è Cagliari: cinque le navi in porto dal 24 aprile all'1 maggio. Con una nave da crociera, l'Aurora, davanti a via Roma il giorno di Sant'Efisio dalle 8 alle 22. Il 2 è previsto l'arrivo di croceristi anche a Oristano con la Marella Explorer.

Secondo un'indagine nazionale di Federalberghi la motivazione principale per la vacanza durante i ponti di primavera sarà il riposo e il relax (63,2%), seguito dal divertimento (30,0%). Il 21,4% degli italiani approfitterà di questa occasione per raggiungere la propria famiglia. Durante questi giorni, le attività principali consisteranno in passeggiate (75,0%), escursioni e gite (47,7%), partecipazione ad eventi enogastronomici (38,8%) e visita a musei o mostre (24,7%).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA