Porto Cervo Wine&Food, edizione speciale dedicata alla nautica

Festeggia il suo tredicesimo anno di vita il Porto Cervo Wine & Food Festival, con un'edizione speciale dedicata alla nautica, al commercio internazionale e alle esportazioni. Rivolto al mondo del vino e del cibo, l'appuntamento organizzato da Marriott International che gestisce per conto di Smeralda Holding l'Hotel Cala di Volpe, il Cervo Hotel, il Pevero Golf Club e un ricco elenco di bar e ristoranti, si svolgerà come al solito in quattro giorni, da giovedì 9 a domenica 12 maggio, all'interno del Cervo Conference Center a Porto Cervo.

Oltre ottanta gli espositori presenti quest'anno tra wine e food, con la novità della presenza di operatori del settore nautico. L'obiettivo è quello di far incontrare gli espositori con gli operatori della nautica coinvolti nella catena di approvvigionamento Wine & Food, per riuscire a massimizzare le opportunità anche in un settore che sta registrando una notevole crescita negli ultimi anni. Super e mega yacht infatti scelgono sempre più la destinazione Costa Smeralda come meta: l'anno scorso sono approdate imbarcazioni di lusso del valore complessivo di 15 miliardi e mezzo di dollari.

Ecco che le eccellenze dell'enologia e della gastronomia del territorio possono trovare spazio a bordo di imbarcazioni così esclusive come i mega yacht. Si inizia il 9 e 10 maggio con buyers internazionali, la presenza della stampa specializzata, gli operatori del settore enogastronomico, turistico e nautico, per poi arrivare a sabato 11 e domenica 12 maggio con il pubblico di appassionati e curiosi che potranno prendere parte alle degustazioni all'interno del Conference Center.

Durante la manifestazione sarà assegnato il premio Pcwff Award a seguito di una degustazione effettuata da esperti. I vini premiati riceveranno il sigillo Pcwff da applicare sulle bottiglie. Inoltre i vini che saranno insigniti del sigillo entreranno a far parte del Taste of Sardinia, l'iniziativa tramite cui Marriott Costa Smeralda presenta le eccellenze italiane nel mondo.



