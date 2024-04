Lascia Onofaro, De Falco al vertice dello Yacht Club P. Rotondo

Oltre un centinaio di eventi legati ad attività sociali di intrattenimento, un forte rilancio delle attività sportive con manifestazioni come la celebrazione dei 50 anni del cantiere Baltic, una finale di un campionato mondiale velico RS2, ma anche pesca sportiva, con l'organizzazione di due campionati internazionali, dieci eventi totali e un progetto di ricerca scientifica sull'unico Marlin del Mediterraneo, l'Aguglia Imperiale, pubblicato sulla rivista internazionale Frontiers in Marine Science e che è valso il riconoscimento nel 2023 come lo yacht club più attivo al mondo dall'International Game Fish Association.

Un lungo elenco di eventi che lo Yacht Club Porto Rotondo è riuscito a realizzare durante il mandato del presidente e commodoro uscente, Sandro Onofaro, e della sua squadra. Onofaro lascia ora il posto al nuovo presidente eletto nell'assemblea onoraria dei soci: sarà Fabrizio De Falco a prendere il timone e mettersi alla guida del Club.

Oltre venti gli appuntamenti già organizzati in calendario per la stagione che si aprirà l'1 maggio con il Boat Show di Sardegna. Al suo interno anche una mostra fotografica che ripercorre dal '64 ad oggi le evoluzioni di Porto Rotondo, realizzata in occasione dei 60 anni della creazione del borgo.

"Resterò sempre in zona a disposizione dello Yacht Club e della nuova squadra perché - spiega Onofaro - il guidone non è solo un logo ma un modo di essere che se entra nel cuore non può più uscire".



