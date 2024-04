Comunali Cagliari, in campo anche Alternativa con Emanuela Corda

Spunta una nuova candidata a sindaca di Cagliari. Si tratta dell'ex deputata M5s Emanuela Corda, presidente nazionale di Alternativa. Salgono così a 4 i candidati allo scranno più alto del Comune, due donne, Alessandra Zedda per il centrodestra e appunto Corda per Alternativa, e due uomini, Massimo Zedda per il centrosinistra e Giuseppe Farris di una lista civica.

Mercoledì 24 Corda si presenta alla stampa alle 10.30 al Palazzo Doglio nella sala Castello. "Un progetto politico per la città, nato dal confronto con la cittadinanza e con le diverse realtà della società cagliaritana", si legge nel comunicato di Alternativa che "si propone di portare avanti un cambiamento radicale che ritorni al concetto più puro e profondo della politica come servizio al cittadino e non come mero strumento per amministrare il potere. Fuori dalle logiche del bipolarismo e del voto utile solo per chi lo chiede".

Alternativa nasce nel 2021 dopo la scelta di Giuseppe Conte di sostenere il governo Draghi. I suoi esponenti, entrati in parlamento nel 2018 con il simbolo di M5s, furono espulsi dal movimento.



