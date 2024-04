Calano gli incidenti stradali a Nuoro, -25% in primi 3 mesi 2024

In calo del 25% gli incidenti stradali registrati a Nuoro nel primo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il report della Polizia locale segnala anche l'azzeramento dei sinistri mortali (tre nel 2023) e la diminuzione dei feriti.

Complessivamente nei primi tre mesi dell'anno sono stati registrati in città circa 60 incidenti, di cui dieci con feriti e 50 con danni ai soli veicoli coinvolti. La fascia oraria che va dalle 12 alle 18.29 è quella con il maggior numero di sinistri, pari al 49% del totale. Il trend positivo riguarda anche la minore gravità degli incidenti: in media nel periodo preso in esame sono stati assegnati cinque giorni di prognosi rispetto ai 13 del trimestre 2023.

Il comando della Municipale ha introdotto nuove tecnologie per la rilevazione dei sinistri in modo da stabilire con maggiore precisione le responsabilità: si va dall'uso dei droni agli strumenti in 3D. Ma è stato il potenziamento dei controlli a dare i risultati migliori. "L'intensificazione degli accertamenti su velocità, uso di cellulari, cinture di sicurezza, revisioni e assicurazioni, si è rivelato determinante - conferma il comandante della Polizia locale Massimiliamo Zurru - nel miglioramento della sicurezza stradale e risulta essere vincente per determinare una guida più prudente, in particolare nel centro abitato".

Per il sindaco Andrea Soddu, il trend positivo è "segno che gli interventi finora messi in atto grazie all'impegno della Polizia locale vanno nella giusta direzione".



