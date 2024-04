Scontro sulla circonvallazione a Olbia, due feriti gravi

Due persone sono state portate al Pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia in codice rosso a seguito di un incidente stradale che le ha viste coinvolte sulla circonvallazione della città, nel tratto di competenza del Cipnes, in direzione dello svincolo per Golfo Aranci.

I feriti sono una donna di 34 anni di Olbia e un camionista di 51 anni di Sassari.

Sul posto sono giunti anche glie agenti della Polizia stradale al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente che ha coinvolto in tutto tre auto - un'Alfa Romeo, una Fiat 500 e un furgone Iveco - e portato al ferimento, in modo lieve, anche di una terza persona che si trovava a bordo di uno dei veicoli.

Per alcune ore la circolazione sul tratto stradale è stata rallentata a causa della presenza di numerose parti metalliche sulla carreggiata.

Le condizioni di salute dei due feriti, che in un primo momento avevano destato preoccupazione, sono andate migliorando nel corso delle ore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA