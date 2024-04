Confagricoltura, grande successo della Sardegna al Vinitaly

"Con la chiusura del Vinitaly 2024 il bilancio per i produttori della Sardegna si conferma ancora una volta molto positivo, con le nostre realtà produttive riconosciute tra le migliori d'Italia in termini di valorizzazione della qualità. La rassegna veronese ha visto sbarcare numerose cantine isolane di cui ben 22, tra storiche e giovani imprese, associate a Confagricoltura". E' quanto sostiene, in una nota, Confagricoltura.

"Nello stand curato dalla nostra associazione nazionale, si è tenuta una degustazione di qualità tutta sarda, che ha registrato uno straordinario successo tra i migliori esperti italiani e stranieri. L'evento, a cui hanno partecipato dieci cantine, è stato realizzato con la collaborazione del Consorzio del Vermentino di Gallura DOCG, rappresentato dalla presidente Daniela Pinna, in collaborazione dell'associazione italiana Sommelier del Veneto, e alla presenza del nuovo assessore regionale dell'Agricoltura, Gianfranco Satta. Ad accompagnare i calici i prodotti tipici dell'agroalimentare sardo: i formaggi della Latteria sociale cooperativa di Pozzomaggiore (con pecorini stagionati e semi stagionati), della cooperativa Agriexport srl (con il Pecorino romano Dop a latte crudo), del caseificio Fadda di Thiesi (con il pecorino erborinato), e poi la fregola di grano duro e il pane carasau del pastificio artigiano Tanda & Spada di Thiesi. A portare un saluto durante l'iniziativa anche la direttrice nazionale di Confagricoltura, Annamaria Barrile, il presidente e il direttore di Confagricoltura Sassari e Olbia-Tempio, Stefano Taras e Giannetto Arru Bartoli".

Delle 22 cantine presenti nella rassegna veronese 14 venivano dal nord dell'Isola: Atlantis, Cantina del Giogantinu di Berchidda, Cantina del Vermentino di Monti, La Contralta, Sa Raja, Sella & Mosca, Siddura, Tenute Campianatu, Tenute Masone mannu, Tenute Olbios, Tenute Asinara, Zanatta, Tenute Soletta, Fara Giorgio. Cinque dal sud Sardegna: Società Semplice Agricola Viticola 3C, Cantina Trexenta, Cantina Monserrato, Alberto Loi eredi e Cantine Locci Zuddas. Due dall'Oristanese: Cooperativa Mussura e Tenute Evaristiano e la Società agricola semplice Serone dal Nuorese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA