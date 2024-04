Tony Hadley torna in Sardegna, il 22 agosto ad Alghero

Nel 2017 era sbarcato a Cagliari per una serata di musica sulle note delle musiche degli Spandau Ballet, ora Tony Hadley, torna nell'Isola, ad Alghero, accompagnato dalla Fabolous TH Band, in occasione dell'Alguer Summer Festival.

L'appuntamento è il 22 di agosto sul palco dell'Anfiteatro Ivan Graziani - Maria Pia per celebrare ancora una volta una delle voci più autorevoli del pop, ormai sulla cresta dell'onda da 4 decenni, che ha visto gli esordi con il movimento New Romantic, interpretando negli anni brani ormai diventati cult degli Spandau Ballet come l'epica "Through the Barricades", il brano al primo posto di tutte le classifiche internazionali "True", e l'inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra "Gold".

In questo viaggio Tony eseguirà dunque brani iconici del periodo in cui era con gli Spandau Ballet, ma anche le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche cover.

I biglietti per l'evento organizzato da Le Ragazze Terribili, Shining Production e Roble Factory con il supporto del Comune di Alghero e Fondazione Alghero, sono disponibili su Ticketmaster, TicketOne e anche al Botteghino Atelier#3 via C. Alberto 84, Alghero - M. 348 8281292 (solo WhatsApp) e Le Ragazze Terribili, via Roma 144, Sassari - infoline 079.278275.

All'anfiteatro Ivan Graziani questa estate saranno protagonisti anche Tedua e Angelina Mango, attesi il 17 luglio per una serata con doppio concerto, Calcutta, in arrivo il 20 luglio, il 28 luglio Carolina Benvenga, poi Emma, sul palco il 30 luglio, il 31 luglio ci saranno Elio e Le Storie Tese e il 3 agosto CCCP - Fedeli alla Linea, entrambe le date sono parte del Festival Abbabula, il 9 agosto, i Pooh, il 10 agosto Marlene Kuntz, il 16 agosto Teenage Dream, Francesco De Gregori il 17 agosto, il 21 agosto, Voglio Tornare negli anni Novanta, 22 agosto Tony Hadley con la TH Band e il 28 agosto Roberto Vecchioni.



