Si ribalta cestello e un operaio cade da 4 metri, è grave

Il cestello sul quale lavoravano si è ribaltato e uno degli operai è caduto nel vuoto. Incidente è avvenuto questa mattina in via Cocco Ortu a Cagliari, vicino al mercato civico. Il ferito ha una quanrantina d'anni ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari con un politraum. Sul cestello erano in due, impegnati nel ripristino dell'intonaco di un balcone di una palazzina quando, per cause da accertare, la gabbia si è rovesciata e il 40enne è precipitato da un'altezza di circa 4 metri. L'operaio è stato subito soccorso dai colleghi, poi sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e il personale dello Spresal cui spetta il compito di ricostruire la dinamica esatte dell'infortunio e accertare eventuali responsabilità.



