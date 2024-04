Perseguita e minaccia l'ex compagna a Olbia, arrestato

Perseguitava l'ex compagna e aveva cercato di introdursi in casa sua forzando una finestra nonostante nell'abitazione la donna fosse insieme all'attuale compagno: nella serata di domenica 14 aprile un uomo è stato arrestato in flagranza di reato per stalking dal personale della squadra volanti del commissariato di polizia di Olbia.

Gli atti persecutori andavano avanti da tempo, ma nelle 48 ore prima del fermo, avevano subìto un'escalation, con episodi di violenza sempre più frequenti, minacce e offese rivolte anche al nuovo compagno, chiamate continue per tutto il giorno al cellulare della donna e anche un'aggressione fisica con spintoni quando era riuscito con la forza ad entrare nella casa di lei.

Nei confronti dell'uomo è stata emessa la misura del divieto di avvicinamento e l'applicazione del braccialetto elettronico.





