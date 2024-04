Omaggio a Gaber e Jannacci per un ecografo all'Aou di Sassari

L'omaggio a due geni della musica italiana per raccogliere i soldi necessari all'acquisto di un ecografo per la Neuropsichiatria infantile dell'Aou di Sassari.

È l'iniziativa promossa dalla palestra Sport Club 900 e sposata con entusiasmo dalla Piccola Orchestra Goganga. L'appuntamento è per domenica 28 aprile alle 20.30 al teatro Verdi di Sassari.

La serata intitolata "Quelli che… omaggio a Giorgio Gaber e Enzo Jannacci" punta a donare all'unità operativa complessa un'apparecchiatura di ultimissima generazione, così da mettere fine all'odissea dei piccoli pazienti che l'equipe coordinata dalla fisiatra Elena Ajello - che opera all'interno della struttura coordinata dal professor Stefano Sotgiu - è costretta spesso a dirottare verso le strutture che oltre Tirreno dispongono di strumentazioni analoghe, dato che in Sardegna c'è un solo ambulatorio, ospitato dall'Asl di Cagliari, che eroga prestazioni infiltrative con tossina botulinica.

L'ecografo Chison, fondamentale per trattare paralisi cerebrali infantili, trauma cranico, trauma del midollo spinale e malattie neurologiche degenerative come la sclerosi multipla, aiuterebbe l'Aou a ridurre sensibilmente i tempi di attesa o a effettuare interventi non sufficientemente adeguati alla complessità dei bisogni per la salute dei bambini. "L'ecografo consentirà di sottoporre i nostri bambini a una terapia grazie alla quale alcuni di loro potranno riprendere a camminare, fare meno fatica e lenire gli spasmi dolorosi", spiega la dottoressa Aiello, attorno alla quale si è coalizzata la rete solidale imbastita dal musicista Mariano Melis in collaborazione con la Fondazione Gabriele Bacchiddu. "È un evento importante per il nostro reparto - sottolinea Sotgiu - l'ecografo consentirà di visualizzare al meglio alcuni muscoli che necessiteranno dell'inoculo della tossina botulinica".

Come racconta Barbara Ivaldi, titolare delle palestre Sport Club 900, "abbiamo pensato che la musica potesse unire più persone, e dovendo raggiungere una cifra importante abbiamo scelto uno spettacolo che coinvolgesse un pubblico più ampio possibile". Per la Fondazione Gabriele Bacchiddu non è il primo esperimento del genere: qualche anno fa un'iniziativa analoga interessò la Pediatria. "Sono sicura che sarà un successo, i sassaresi hanno sempre mostrato grande attenzione per queste iniziative", è la certezza della presidente Donatella Savioli.

Con la prevendita "abbiamo quasi raggiunto il nostro obiettivo economico", rimarca Melis, ideatore del progetto musicale nato quattro anni fa per omaggiare i due artisti milanesi insieme a Daniele Manca al piano-tastiere e ai cori, Gianni Gadau al basso e ai cori, Marco Chessa alla batteria e ai cori e Gian Piero Carta al sax e al clarinetto. Special guest dell'evento i fratelli Michele e Stefano Manca di Pino & Gli Anticorpi. "Sarà una festa e faremo la nostra parte - assicura Stefano - chi sostiene l'iniziativa potrà godere di un momento di intrattenimento e felicità".



