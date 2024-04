L'Italiana in Algeri al Lirico di Cagliari, la racconta Carnini

La stagione operistica del Lirico di Cagliari riprende nel segno di Rossini. Il 3 maggio alle 20.30 va in scena L'Italiana in Algeri, dramma giocoso in due atti. A guidare il pubblico all'ascolto e visione del capolavoro del compositore pesarese il Teatro ha chiamato il musicologo e compositore Daniele Carnini, al suo debutto a Cagliari in qualità di divulgatore. L'incontro è in programma al Teatro Carmen Melis, ridotto del Lirico, venerdì 26 aprile, alle 17. L'ingresso alla presentazione è libero. L'Italiana in Algeri sarà replicata il 4 maggio alle 19, il 5 alle 17, l'8 alle 20.30, il 9 alle 19, il 10 alle 20.30, l' 11 alle 17, il 12 alle 17.

Nato a Roma, Carnini ha perseguito contemporaneamente la carriera di compositore e di storico della musica. In entrambi i rami si è prevalentemente occupato di teatro in musica: è autore di cinque opere e una cantata, tutte dedicate a temi di grande impegno civile e politico e salutate da un successo di pubblico e critica. Dal 2012 lavora alla Fondazione Rossini di Pesaro, di cui è direttore editoriale. È impegnato nella attività di divulgazione, in particolare legata alla figura di Rossini e al suo tempo, sia nei teatri di tutta Italia che in radio e in televisione.



