Incendi: Todde, 'in arrivo il bando per un nuovo elicottero'

"Stiamo esaminando una situazione che è stata lasciata incompiuta, perché di fatto i mezzi non ci sono. Stiamo lavorando per poter approvare già la settimana prossima una delibera su un nuovo noleggio per un elicottero che possa aumentare la dotazione". Sull'imminente campagna antincendi e gli episodi che in questi giorni stanno cominciando a preoccupare le amministrazioni locali, la presidente della Regione Alessandra Todde ha risposto così ai giornalisti alla Capitaneria di porto di Cagliari, a margine della cerimonia di passaggio del comando della direzione marittima.

"Stiamo soprattutto lavorando sul bando - spiega la governatrice -, in maniera tale da poter completare le unità mancanti. È un lavoro che sto facendo con la nuova assessora, vogliamo portare avanti una ristrutturazione legata al coordinamento di tutte le azioni".

