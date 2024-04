Fluorsid, Tommaso Giulini confermato presidente del Cda

L'assemblea degli azionisti di Fluorsid SpA, azienda che produce fluoroderivati inorganici, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, che resterà in carica per l'esercizio 2024. Tommaso Edoardo Giulini è stato confermato presidente, Lior Metzinger amministratore delegato, e fanno parte dell'organismo Andrea Alessandro Muntoni, Daniele Tocco e Stefano Verna.

L'assemblea ha inoltre provveduto a nominare il nuovo collegio sindacale, in carica per il triennio 2024-2026 che è composto da Enrico Gaia (presidente), Giuseppe Acciaro e Francesca Nocera (sindaci effettivi), Daniela Ruggiero e Michele Gaia (sindaci supplenti).

La revisione legale dei conti è stata affidata per il triennio 2024-2026 a BDO SpA.

Fluorsid, fondata nel 1969 in Sardegna, riveste un ruolo fondamentale nell'industria dell'alluminio primario, degli acciai speciali e dell'edilizia.



