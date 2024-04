Emergenza incendi a Olbia, 19 le auto date alle fiamme

Ancora una notte di fuoco a Olbia: i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire intorno all'una di notte in via Boccherini per sedare l'incendio di un'autovettura. Il rapido intervento ha limitato i danni alla vettura, un'Audi, che si trovava parcheggiata davanti all'abitazione del proprietario.

L'uomo si è accorto subito di quanto stava accadendo e aspettando l'arrivo della squadra ha iniziato a spegnere le fiamme. Sulle cause dell'incendio sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri giunti sul posto.

Dall'inizio dell'anno sono diciannove le macchine bruciate in città.



