Comunali a Sassari: Mascia candidato Pd, passo indietro di Ganau

"Con lo spirito unitario che ha sempre caratterizzato la mia storia politica, sosterrò negli organismi del Pd la candidatura a sindaco del segretario provinciale Giuseppe Mascia, che ha tutte le caratteristiche utili per far bene e dare le risposte necessarie e attese alla città di Sassari". Lo annuncia dal proprio profilo Facebook l'ex sindaco, ex presidente del consiglio regionale ed ex capogruppo dem nel parlamento sardo, Gianfranco Ganau.

Il suo passo indietro scioglie ogni dubbio: Mascia sarà il candidato unitario che domani sarà incoronato dall'assemblea provinciale e cittadina del partito, convocata per le 16, e che subito dopo sarà sottoposta al vaglio della coalizione. Un passaggio non formale, ma che non dovrebbe riservare sorprese: sul nome del segretario territoriale dei dem c'era già un'ampia convergenza da parte degli alleati nel segno di un rinnovamento, anche generazionale, della classe dirigente cittadina e sarda.

In realtà Gianfranco Ganau lascia intendere di non condividere tale lettura. "Ho dato la disponibilità al mio partito per un'eventuale ricandidatura come sta avvenendo a Cagliari con Massimo Zedda e ad Alghero, nel campo avverso, con Marco Tedde, o come avvenuto due anni fa a Quartu con Graziano Milia", premette. "L'ho fatto nella convinzione di poterle restituire l'esperienza maturata in ambito istituzionale e amministrativo, dopo dieci anni di difficoltà che le hanno fatto perdere centralità, ruolo e speranza".

Poi la precisazione. "La contrapposizione maturata tra la mia disponibilità e una proposta di rinnovamento non mi convince, mi trova lontano e distante - dice - in tutte le mie esperienze ho sempre lavorato per promuovere una classe dirigente di qualità e ho favorito il coinvolgimento di nuove energie".

Tuttavia "per non rischiare inutili divisioni che avvantaggerebbero altre coalizioni, per favorire la massima unità del centrosinistra, nel solco della bella vittoria di Alessandra Todde alle elezioni regionali, per un governo della città che dia nuove speranze e favorisca un rilancio del ruolo e delle aspirazioni di città e territorio, sento la responsabilità di assumere tale decisione".

Ganau infine assicura: "il mio impegno e il mio supporto a questa difficile impresa sarà all'altezza di quanto il bene di Sassari e del nostro Paese esige da ognuno di noi".



