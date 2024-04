A Cagliari la prima residenza artistica dell'opera Lucignoli

Parte dalla Sardegna il work in progress destinato a trasformare in una versione ancor più avanzata Lucignoli, l'ultima opera della compagnia toscana Animali Celesti - teatro d'arte civile vincitrice del bando, progetti speciali, del ministero della Cultura per l'accessibilità degli artisti disabili.

Dal 22 al 28 aprile, a Cagliari, l'associazione Carovana SMI di Ornella d'Agostino (partner del progetto insieme all'associazione AEDO di Lucca e al Teatro Nucleo di Ferrara) accoglierà la prima delle residenze artistiche del progetto: per una settimana negli spazi di Sa Manifattura gli artisti di Animali Celesti, diretti da Alessandro Garzella, si confronteranno con gli artisti partner e anche con il pubblico.

Saranno sette intensi giorni all'interno dei quali sarà possibile anche partecipare al laboratorio di danza/teatro e scrittura creativa "Il paese dei Balocchi" tenuto da Sara Capanna e Aurora Vannucci.

Lunedì 22 aprile alle 16,30 si comincia con la conferenza di presentazione del progetto intitolata "Da Il Corpo in testa a Lucignoli". Durante l'incontro, moderato dal critico teatrale Walter Porcedda, partendo dall'omonimo libro "Il corpo in testa", in cui Alessandro Garzella racconta il viaggio di Animali Celesti nelle periferie sociali del disagio e della marginalità, si racconterà la genesi di Lucignoli. Martedì 23 aprile si prosegue con la presentazione di estratti di progetti artistici in Sardegna per la rigenerazione di paesaggi umani e ambientali, mentre il giorno dopo ci sarà la prima prova aperta al pubblico di Lucignoli, dedicata in particolare a docenti, ricercatori e studenti universitari. Le prove proseguiranno nei pomeriggi successivi e, dal 25 al 28 aprile alle 20, verrà presentata al pubblico la messa in scena dello spettacolo, a cui seguirà un dibattito.

Dal 23 al 28 aprile nella Scuola di danza "Assunta Pittaluga" si terrà parallelamente "Il paese dei balocchi, un laboratorio per aspiranti somari". Un laboratorio di danza/teatro e scrittura creativa tenuto da Sara Capanna e Aurora Vannucci di Animali Celesti.



